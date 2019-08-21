HABER

Üsküdar’da faciadan dönülen anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 10:20 | Son Güncelleme

Üsküdar’da park halinde bulunan otobüsün aniden freni boşaldı.

Üsküdar’da park halinde bulunan otobüsün aniden freni boşaldı. Otobüs üç aracı altına alırken, faciadan dönülen anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Üsküdar Burhaniye Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Park halindeki otobüs bilinmeyen bir nedenden dolayı hareket etti. Üç aracı altına alan otobüs direğe çarparak durabildi. Faciadan dönülen anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde park halindeki otobüs birden hareket ediyor. Otobüs hızlanarak araçlara çarpıyor.

Ekipler seferber oldu! Televizyon programı için indikleri mağarada mahsur kaldılar Ekipler seferber oldu! Televizyon programı için indikleri mağarada mahsur kaldılar
İzmir'de 49 kaçak göçmen yakalandıİzmir'de 49 kaçak göçmen yakalandı
Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradıKan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.