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  4. Üsküdar’da gece yarısı elektrikli testereyle ağaç kesenler suçüstü yakalandı

Üsküdar’da gece yarısı elektrikli testereyle ağaç kesenler suçüstü yakalandı

17.03.2021 12:26 | Son Güncelleme:
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Üsküdar sahilde gece yarısı elektrikli testere ile ağaç kesen 1’i kadın 4 kişi suçüstü yakalandı.

Üsküdar sahilde gece yarısı elektrikli testere ile ağaç kesen 1’i kadın 4 kişi suçüstü yakalandı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gece 02.15’te Kız Kulesi’nin karşısında, 3 kişiyi ellerinde hızarlarla yakaladık. Maalesef 2 yetişkin ağacı kesmişler, diğerlerini kesemeden yakalandılar. Tutanak tuttuk, polise teslim ettik" dedi.
Olay, dün gece saat 02.30’da Üsküdar Kız Kulesi karsısında bulunan alanda meydana geldi. Biri kadın olmak üzere toplam 4 kişiden oluşan grup elektrikli testere ile 6 tane yaş ağacı kesti. Gece devriyesi atan zabıta ve polis ekipleri gece yarısı kaçak ağaç kesen 4 şahıs suçüstü yakaladı. Karakola götürülen şahıslar haklarında sokağa çıkma yasağı ve ağaç kesmekten dolayı adli ve idari para cezası uygulandı. Şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Olayla ilgili Üsküdar Belediyesi Zabıta Müdür Yardımcısı İbrahim Kocaoğlu, "Bizim sabaha kadar olan nöbetçi ekiplerimiz var. İhbar geliyor polis ile beraber müdahale yapıyorlar. Saat 02.00’de 1’i kadın toplam 4 kişi ağaçları keserken ekiplerimiz yakalıyor. Biz kişiler hakkında belediye uygulama yönetmeliğine göre zabıt tuttuk, para cezası çıkacak ayrıca karakola götürdüler. Adli işlem başlatıldı. Toplam 2’si büyük olmak üzere 6 tane ağaç kesmişler. Niye kestiklerini söylemiyorlar. Sonuç itibari ile adli soruşturma sonucunda belli olacak . Şimdiye kadar ilk kez böyle bir ağaç kesimi ile karşılaştık. Elektrikli testere ile kesmişler ağaçları" dedi.

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