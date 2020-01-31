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Üsküdar'da gecekondunun çatısında yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 00:26 | Son Güncelleme

ÜSKÜDAR'da, bir gecekondunun çatısında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-ÜSKÜDAR'da, bir gecekondunun çatısında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.
Yangın, saat 23.00 sıralarında Yavuztürk Mahallesi Burçak Sokaktaki bir gecekondunun çatısında çıktı. Gecekondun çatısında başlayan yangın bitişiğindeki dört katlı binanın içerisini yoğun duman kapladı. Bu nedenle kısa süreli panik oluştu. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üsküdar ve Çengelköy'den gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken bitişiğindeki 4 katlı binanın içerisini yoğun dumanı tahliye çalışması yaptı. Bir vatandaşın gecekondunun çatısına hortumla su sıkarak itfaiye ekiplerine yardım ettiği görüldü.

3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Yoğun duman kaplayan 4 katlı binanın üst katlarındaki 3 kişi, itfaiye erleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 3 kişiye ambulansta müdahale edildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla çıkış nedenini araştırıyor.
(FOTOĞRAF)

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