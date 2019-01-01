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Üsküdar'da hastanede önünde şüpheli paket alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 11:21 | Son Güncelleme

ÜSKÜDAR'da bulunan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.

Üsküdar'da hastanede önünde şüpheli paket alarmı

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL(DHA)-ÜSKÜDAR'da bulunan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Bomba İmha ekiplerinin yaptığı incelemede çantanın içinden kıyafet çıktı.
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan çantayı gören hastanenin güvenlik görevlileri durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis çevredekileri uzaklaştırarak, çantanın bulunduğu alana şerit çekti. Bölgeye gelen Bomba İmha ekiplerinin yaptığı incelemede çantanın içinden kıyafet çıktı.
(FOTOĞRAF)

(Geniş) Üsküdar'da hastanede önünde şüpheli paket alarmı(Geniş) Üsküdar'da hastanede önünde şüpheli paket alarmı(Geniş) Üsküdar'da hastanede önünde şüpheli paket alarmı(Geniş) Üsküdar'da hastanede önünde şüpheli paket alarmı

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