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ÜSKÜDAR'DA HIRSIZ-POLİS KOVALAMACASI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 10:05 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA Üsküdar'da bir marketten hırsızlık yapan şüpheli polisin kovalamacası sonrasında yakalandı.

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA
Üsküdar'da bir marketten hırsızlık yapan şüpheli polisin kovalamacası sonrasında yakalandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Üsküdar Güzeltepe Mahallesi, Anıtlar Sokakta bulunan bir markette 15 Ağustos'ta meydana geldi. Gece saat 04.30 sıralarında markete hırsız girdiğini fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, marketten çıkan şüpheliyi kovalamaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli Erguvan Caddesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüpheli kaçarken iki polis memuru peşinden koşuyor. Polis memurları bir süre sonra şüpheliyi yakalayarak gözaltına alıyor.
Şüphelinin kaçtığı yolda ve üstünde yapılan aramalarda 1 tabanca ve 11 mermi, bin 40 lira para, kar maskesi ile eldiven ele geçirildi. Şüpheli Yücel B.(39)'nin yapılan sorgulamasında, 'Resmi belgede sahtecilik', Tehdit ve Yağma', 'Cinsel saldırı' ve 'Kasten yaralama' suçlarından kaydının olduğu ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Şüphelinin kaçması
-2 polisin kovalaması
-şüphelinin yakalanması
-Genel ve detaylar

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