Üsküdar'da ilk defa oruç tutan çocuklar iftar yaptı

İSTANBUL (AA) Üsküdar Belediyesi, Ramazan ayının ilk gününde, ilk defa oruç tutan çocuklar için iftar programı düzenledi.

Valide Sultan Gemisindeki iftar programına Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ile Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, çok sayıda çocuk ve ailesi katıldı.

Program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ezan okunmasının ardından dua edildi ve iftar açıldı. Çocuklar ilk kez oruç açmanın ve Ramazanın bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Programda konuşan Üsküdar Kaymakamı Demiryürek, Ramazanı karşılamanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, "Dileğimiz odur ki, sadece Üsküdar ve İstanbul'umuzda değil, tüm Türkiye ve Müslüman coğrafyasında hiçbir Müslüman bu ay boyunca yokluk çekmesin. Hiçbir Müslümanın ne iftarında ne de sahurunda sofrasında nimeti eksik olmasın. Hayırlarla ve bereketlerle dolu olsun bu ay. Ramazanın milletimize, ümmetimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Hilmi Türkmen ise Üsküdar Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da Üsküdar ve İstanbullu vatandaşlarla toplu iftar sofralarında buluşmak üzere birtakım hazırlıklar yaptıklarını söyledi.