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Üsküdar'da ilk defa oruç tutan çocuklar iftar yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 21:39 | Son Güncelleme

Üsküdar Belediyesi Ramazan ayının ilk iftar sofrasını, ilk defa oruç tutan çocuklarla paylaştı

İSTANBUL (AA) Üsküdar Belediyesi, Ramazan ayının ilk gününde, ilk defa oruç tutan çocuklar için iftar programı düzenledi.

Valide Sultan Gemisindeki iftar programına Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ile Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, çok sayıda çocuk ve ailesi katıldı.

Program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ezan okunmasının ardından dua edildi ve iftar açıldı. Çocuklar ilk kez oruç açmanın ve Ramazanın bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Programda konuşan Üsküdar Kaymakamı Demiryürek, Ramazanı karşılamanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, "Dileğimiz odur ki, sadece Üsküdar ve İstanbul'umuzda değil, tüm Türkiye ve Müslüman coğrafyasında hiçbir Müslüman bu ay boyunca yokluk çekmesin. Hiçbir Müslümanın ne iftarında ne de sahurunda sofrasında nimeti eksik olmasın. Hayırlarla ve bereketlerle dolu olsun bu ay. Ramazanın milletimize, ümmetimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Hilmi Türkmen ise Üsküdar Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da Üsküdar ve İstanbullu vatandaşlarla toplu iftar sofralarında buluşmak üzere birtakım hazırlıklar yaptıklarını söyledi.

Başta Valide Sultan Gemisi ve etrafındaki parkta olmak üzere, 7 mahalle ve 8 sosyal tesiste her gün yaklaşık 30 bin kişiye iftar sofrası hazırladıklarını belirten Türkmen, şunları söyledi:

"Bu akşam şöyle bir özel durumumuz daha var. Biz he yıl Ramazanın ilk gününde ilk akşamında Üsküdar'da ilk defa oruç tutmakta olan sevgili yavrularımızla oruçlarımızı açıyoruz.. Bu yıl da gemimizin giriş katında sevgili yavrularımız var. İlk orucum ilk iftarım adı altında sevgili yavrularımızla siz değerli, Üsküdarlı hemşehrilerimizi buluşturarak onlarında heyecanına ortak olmak istiyoruz. Bu ciğerpare yavrularımız bugün, gün boyu oruçlarını tuttular, şimdi ezan okununca birlikte iftarımızı açacağız. Allah çocuklarımızı anne babalarına ve bu aziz milletimize bağışlasın."

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