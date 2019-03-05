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Üsküdar'da intihara kalkışan kişiyi bir genç denize atlayarak kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 18:19 | Son Güncelleme

ÜÜSKÜDAR'da Sahil'de, kendini denize atarak intihar girişimde bulunduğu iddia edilen Özbekistanlı kişi, suya atlayan bir genç tarafından kurtarıldı.

Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-ÜÜSKÜDAR'da Sahil'de, kendini denize atarak intihar girişimde bulunduğu iddia edilen Özbekistanlı kişi, suya atlayan bir genç tarafından kurtarıldı. Olay, saat 16.00 sıralarında Üsküdar Sahili'nde meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen, adı öğrenilemeyen Özbekistanlı bir kişi, bir anda kendini denize atarak intihar girişiminde bulundu. O sırada sahilde olan ve kendini suya atan kişinin çırpındığını gören Volkan Eren, denize atladı. Bildirilmesi üzerine olay yerine kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi. Ekipler, Eren'in kurtardığı Özbekistanlı kişiyi botla karaya çıkardı. Sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan kişi, hastaneye kaldırıldı. Alkollü olduğu ileri sürülen Özbekistanlı'nın eşiyle kavga ettiği için intihara kalkıştığını söylediği iddia edildi.

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