HABER

- ÜSKÜDAR'DA İSKİ KAZISI SIRASINDA TARİHİ KALINTILARA RASTLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 10:14 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA Üsküdar Meydanı’nda İSKİ’nin yaptığı çalışmalar sırasında asfaltın hemen altında kalıntılar çıktı.  İSKİ, Üsküdar Meydanı’nda  yağmur suyu ve atık su kanalı çalışması yapıyor.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA
Üsküdar Meydanı’nda İSKİ’nin yaptığı çalışmalar sırasında asfaltın hemen altında kalıntılar çıktı.
İSKİ, Üsküdar Meydanı’nda yağmur suyu ve atık su kanalı çalışması yapıyor. Hakimiyeti Milliye Caddesi boyunca devam eden çalışmalar sırasında asfaltın yaklaşık 1 metre altında tarihi kalıntılara rastlandı.
Bununu üzerine İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden yardım istendi. Müze 5 arkeolog görevlendirerek arkeolojik kazıya başladı. Kazı çalışmaları sırasında çıkan dükkan, konut gibi Osmanlı dönemi mimari yapıların belgeleme çalışmaları devam ediyor.
Çevredekiler tarihi kalıntılara sahip çıkılması için sosyal medyada kampanya başlattı. Kampanyada, kalıntıların kaldırılmasına tepki gösteriliyor.

Görüntü Dökümü:
------------
-Çalışma yapılan alanın havadan görüntüleri
-Çalışmalardan detaylar
-Tarihi buluntular

PARTNERAhmet Kural çamur atıyor!Ahmet Kural çamur atıyor!
Belediyenin WhatsApp ihbar hattına gelen ilginç mesajlar şaşırttıBelediyenin WhatsApp ihbar hattına gelen ilginç mesajlar şaşırttı
10 bin balıklı Antalya Akvaryum'da balık sayısı iki katına çıkacak10 bin balıklı Antalya Akvaryum'da balık sayısı iki katına çıkacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Terörist Selim Demiroğlu’nun öldürüldüğünü duyunca: Hayatımızı çaldı belasını buldu

Terörist Selim Demiroğlu’nun öldürüldüğünü duyunca: Hayatımızı çaldı belasını buldu

Üsküdar'da asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı

Üsküdar'da asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı

Ali Koç, teknik direktör kararını verdi: Abdullah Avcı

Ali Koç, teknik direktör kararını verdi: Abdullah Avcı

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'li belediye başkanı istifa etti

CHP'li belediye başkanı istifa etti

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

İzmir Körfezi’nde korkutan görüntü: Denizin yüzeyi çimen gibi

İzmir Körfezi’nde korkutan görüntü: Denizin yüzeyi çimen gibi

Abdullah Çatlı’nın ailesinden İYİ Partili isme büyük şok!

Abdullah Çatlı’nın ailesinden İYİ Partili isme büyük şok!

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu!

Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.