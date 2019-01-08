HABER

Üsküdar'da itfaiye eri çatıdan düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 18:37 | Son Güncelleme

Bir yalının çatı katında çıkan yangına müdahale ederken düşerek yaralanan itfaiye eri tedavi altına alındı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da, bir yalının çatı katında çıkan yangına müdahale ederken dengesini kaybederek zemine düşen itfaiye eri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzguncuk Mahallesi Paşalimanı Caddesi'ndeki bir yalının çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın müdahale eden itfaiye erlerinden Hakan Güney, dengesini kaybederek yalının çatı katından zemine düştü.

Ağır yaralanan itfaiye erine ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Güney, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, yalının çatı katında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Kar Besni-Gaziantep yolunu trafiğe kapadı, uzun araç kuyrukları oluştuKar Besni-Gaziantep yolunu trafiğe kapadı, uzun araç kuyrukları oluştu
Gemlik Belediye Başkanı, pazar yerinde file dağıttıGemlik Belediye Başkanı, pazar yerinde file dağıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
itfaiye Üsküdür yangın

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

Meclis koridorları karıştı!

Meclis koridorları karıştı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Didem Arslan'a hakaret eden CHP'li hakkında karar

Ünlü spikere hakaret eden CHP'li için karar!

Kar tatili haberleri peş peşe geliyor! Hangi illerde okullar tatil edildi?

Dikkat! Yarın o illerde okullara kar tatili

Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik görüşme ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik görüşme ile ilgili açıklama

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

İstanbul'da lüks alışveriş merkezlerinde yankesicilik yapan 3 hamile kardeş suçüstü yakalandı

3 kardeş 3'ü de hamile! Suçüstü yakalandılar

Meteoroloji'den zirai don uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.