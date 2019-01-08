Üsküdar'da itfaiye eri çatıdan düştü

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da, bir yalının çatı katında çıkan yangına müdahale ederken dengesini kaybederek zemine düşen itfaiye eri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzguncuk Mahallesi Paşalimanı Caddesi'ndeki bir yalının çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın müdahale eden itfaiye erlerinden Hakan Güney, dengesini kaybederek yalının çatı katından zemine düştü.

Ağır yaralanan itfaiye erine ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Güney, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, yalının çatı katında çıkan yangın kontrol altına alındı.

