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Üsküdar'da, kaçak tünel kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 16:27 | Son Güncelleme

Üsküdar'da, kaçak tünel kapatıldı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da kaçak olarak yapıldığı öğrenilen tünel, kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Alibey Sokak'ta aracıyla işe gitmek isteyen bir kişinin aracı göçüğe saplandı. Aracını kurtaran vatandaş, evlerinin altından tünel geçtiğini fark ederek durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve belediye ekipleri çevrede inceleme başlattı. Yetkililerin yaptığı araştırmada, tünelin ucunun bir inşaata çıktığı tespit edildi.

Tünelin, su birikintilerini kanalizasyon yoluyla gidermek için izinsiz olarak yapıldığı öğrenildi. Tünel, belediye ekipleri tarafından kapatıldı.

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kaçak tünel Üsküdar

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