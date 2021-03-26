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Üsküdar’da kanalizasyon çukuruna düşen işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

26.03.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar’da kanalizasyon çukuruna inerken dengesini kaybederek düşen işçi yaralandı.

Üsküdar’da kanalizasyon çukuruna inerken dengesini kaybederek düşen işçi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçi sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, olay, Üsküdar’da Küçük Çamlıca Mahallesi Duhancı Mehmet Sokakta üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Murat Açış isimli işçi çalışma yapmak üzere 5 metre derinlikteki kanalizasyon kuyusuna halatla inmeye çalıştı. Kanalizasyonunun sonuna 2 metre kala Açış, dengesini kaybederek düştü. Kuyudaki arkadaşını çıkaramayan diğer işçilerin yardım istemesi üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri halat yardımıyla kanalizasyon kuyusuna düşen işçiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki Hastaneye kaldırdı. Yaralı işçinin arkadaşları sedyede bulunan arkadaşının elini bırakmayarak göz yaşlarına boğuldu. Kanalizasyon kuyusuna düşen işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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