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Üsküdar'da kayalıklardan denize düşen kişiyi vatandaşlar kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 17:56 | Son Güncelleme

ÜSKÜDAR sahil yolu Kız Kulesi karşısında dengesini kaybederek kayalıklardan denize düşen kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Üsküdar'da kayalıklardan denize düşen kişiyi vatandaşlar kurtardı

Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)-ÜSKÜDAR sahil yolu Kız Kulesi karşısında dengesini kaybederek kayalıklardan denize düşen kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Harem sahil yolu Kız Kulesi karşısında meydana geldi. İddialara göre, arkadaşlarıyla sahile gelen 35 yaşlarındaki adı öğrenilemeyen bir kişi, kayalıklarda gezindiği sırada dengesini kaybederek denize düştü. Denizde çırpınmaya başlayan kişiyi gören çevredeki vatandaşlar, hemen yardıma koştu. Boğulmak üzere olan kişiye can simidi atıldı fakat başarılı olunamadı. Bu sırada sahilde denize giren iki kişi, suya atlayarak boğulmakta olan kişiyi kurtarıp karaya çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde vatandaşlar tarafından yapılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Boğulmakta olan kişiyi kurtaranlardan biri olan Nejdet Beygirci, "Bir bağırma sesi geldi. Zaman çok önemli hemen koşarak kayadan atladım. Simit atmışlar ama uzağa. Vatandaş kendinde değil. Tutarak hemen kayalıklara çıkardım. Yan vaziyette sırtını ve göğsüne bastırarak sular ağzından fışkırdı. Sonra nefes aldı, gözlerini açtı. Biraz daha masaj yaptık. Arkadaşlarla yukarı çıkardık, şuuru açıldı. Ambulansla hastaneye götürüldü" dedi.

(FOTOĞRAF)

Üsküdar'da kayalıklardan denize düşen kişiyi vatandaşlar kurtardı

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