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Üsküdar’da kontrolden çıkan halk otobüsü minibüse feci şekilde çarptı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 11:32 | Son Güncelleme

Üsküdar’da seyir halinde olan bir özel halk otobüsü, yağan yağmur ve yola yağ benzeri bir maddenin dökülmesiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yoldaki bir minibüse çarpıp sürükledi.

Üsküdar’da seyir halinde olan bir özel halk otobüsü, yağan yağmur ve yola yağ benzeri bir maddenin dökülmesiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yoldaki bir minibüse çarpıp sürükledi. Minibüs, halk otobüsü ile bahçe duvarı arasına sıkışırken iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Üsküdar Küçüksu Mahallesi Rasathane Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yolda seyir halinde olan bir özel halk otobüsü, yağan yağmur ve yağ benzeri bir maddenin dökülmesiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bir minibüse hızla çarptı. Otobüs, minibüsü önüne alarak metrelerce sürükledi, ardından bir bahçe duvarına çarparak durabildi. Minibüs, duvar ile otobüs arasına sıkışırken iki araçta da büyük maddi hasar meydana geldi. Otobüste bulunan 3 kişi ile minibüsteki 1 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavi edilmek üzere ambulansa konarak hastaneye kaldırıldı.

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