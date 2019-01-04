HABER

Üsküdar'da korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 12:26 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - ÜSKÜDAR'da bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - ÜSKÜDAR'da bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Dairede mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın saat 10.00 sıralarında Çengelköy Mahallesi Meserret Sokak'taki binada çıktı. 4 katlı binanın en üst katında klimadan çıktığı öğrenilen yangında alevler kısa sürede daireyi sardı. Yangını görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Üsküdar ve Çengelköy itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler nedeniyle mahsur kalan 3 kişilik aile, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen ev sakinleri, ilk tedavilerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiyenin 1 saat süren çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü.

PARTNERBurcunuz buysa dikkat! 2019 yılında başınıza öyle şeyler gelecek ki!Burcunuz buysa dikkat! 2019 yılında başınıza öyle şeyler gelecek ki!
GÜNCELLEME - Iğdır'da terör saldırısıGÜNCELLEME - Iğdır'da terör saldırısı
Bakan Akar'dan Tank Palet Fabrikası'nda incelemeBakan Akar'dan Tank Palet Fabrikası'nda inceleme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ruhsatsız silah peynir-ekmek gibi satılıyor!

Ruhsatsız silah peynir-ekmek gibi satılıyor!

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

G.Saray istedi, İtalya'ya gitti!

G.Saray istedi, İtalya'ya gitti!

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolda yürüyen küçük kıza iğrenç taciz! Mahkemede şok savunma

Yolda yürüyen küçük kıza iğrenç taciz!

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

CHP Milletvekili Gürsel Erol’un annesi hayatını kaybetti

CHP Milletvekili Gürsel Erol’un annesi hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Sarıkamış mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Sarıkamış mesajı

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'la ilgili yeni gelişme!

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a kötü haber!

Çiftlik Bank’tan sonra şimdi de 'Tanker Bank’ dolandırıcılığı

Çiftlik Bank’tan sonra şimdi de 'Tanker Bank’ dolandırıcılığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.