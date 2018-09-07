Üsküdar'da narkotik sokak operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri ile Üsküdar Asayiş Büro Amirliği ekipleri Üsküdar Selami Ali Mahallesi’nde sokak operasyonu yaptı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyona Özel Harekat ekipleri ile Narkotik dedektör köpekleri ‘İra’ ve ‘Fırtına’ katıldı. 200 polis mahallede bulunan önceden belirlenen sokakların giriş ve çıkışlarını kapatarak ani baskınlar yaptı. Yapılan baskınlarda şüpheli görülen kişilerin üst aramaları yapıldı. Ekipler, şüpheli araçları ve metruk binalarda da arama yaptı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren operasyon kapsamında Narkotik dedektör köpeği ‘İra’ bir miktar uyuşturucu madde buldu.
(FOTOĞRAF)
Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu
Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e hapis cezası!
ABD'den çok iddialı açıklama: Kanıtımız var
Dilencinin anlattıkları akıllara durgunluk verdi! '10 bin liram çalındı'
Rusya'dan önemli Türkiye açıklaması
Masaj salonunda basıldılar! Şok detaylar
Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik
Kulisleri sallayacak 'AK Parti'de istifa' iddiası!
İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."
Marilyn Monroe'nun evlililik sırları
Doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum