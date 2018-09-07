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Üsküdar'da narkotik sokak operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 17:08 | Son Güncelleme

İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri ile Üsküdar Asayiş Büro Amirliği ekipleri Üsküdar Selami Ali Mahallesi’nde sokak operasyonu yaptı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri ile Üsküdar Asayiş Büro Amirliği ekipleri Üsküdar Selami Ali Mahallesi’nde sokak operasyonu yaptı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyona Özel Harekat ekipleri ile Narkotik dedektör köpekleri ‘İra’ ve ‘Fırtına’ katıldı. 200 polis mahallede bulunan önceden belirlenen sokakların giriş ve çıkışlarını kapatarak ani baskınlar yaptı. Yapılan baskınlarda şüpheli görülen kişilerin üst aramaları yapıldı. Ekipler, şüpheli araçları ve metruk binalarda da arama yaptı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren operasyon kapsamında Narkotik dedektör köpeği ‘İra’ bir miktar uyuşturucu madde buldu.

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