ÜSKÜDAR'DA ÖĞRETMENE SİLAHLI SALDIRI (1)

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA

Üsküdar'da okulda öğretmen silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay Üsküdar'daki bir ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre, bir öğrencinin dayısı tartıştığı öğretmeni bacağından vurdu. Öğretmen olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

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