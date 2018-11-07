Üsküdar'da öğretmene silahlı saldırı (1)

Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - ÜSKÜDAR'da okulda öğretmen silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay Üsküdar'daki bir ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre, bir öğrencinin dayısı tartıştığı öğretmeni bacağından vurdu. Öğretmen olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise kayıplara karıştı

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