Üsküdar'da öğretmene silahlı saldırı haberlerine kısıtlama kararı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da, bir öğretmene yönelik meydana gelen silahlı saldırı hakkındaki haberlere kısıtlama kararı getirildi.

Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında, Üsküdar Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu içerisinde okul öğretmenlerinden Alparslan Aldırmaz'ın, bir öğrenci velisi olan firari şüpheli Celil Ayaz tarafından silahla 4-5 kez ateş açılarak yaralandığı hatırlatıldı.

Kararda, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, söz konusu olayla ilgili çeşitli basın ve yayın organlarında haberler yapıldığı, ancak şüphelinin henüz yakalanamadığı, olayla ilgisi olmayan kişi ya da kişilerin korunması, olayın meydana geldiği okulda bulunan öğrencilerin yapılan haberlerden etkilenmemesi ve soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için haber yapılmaması amacıyla kısıtlama kararı verilmesini talep ettiği aktarıldı.

Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında, söz konusu talebin kabulü ile olayla ilgili basın yolu ile haber yapılmaması için, soruşturmanın sonuna kadar kısıtlama kararı verilmesine karar verildiği belirtildi.

