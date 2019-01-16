Üsküdar'da öğretmenin silahla yaralanmasına dava

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da bir ortaokulda görev yapan öğretmeni silahla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki A.A'nın Üsküdar Atik Valide İmam Hatip Ortaokulunda beden öğretmeni olarak görev yaptığı, şüpheli Celil Ayaz'ın yeğeni H.T.Y'nin de bu okulda öğrenci olduğu belirtildi.

Olay günü H.T.Y'nin evde beden eğitimi öğretmeninin kendisi darbettiğini söylemesi üzerine, şüpheli Celil Ayaz'ın yeğeni ile okula gittiği aktarılan iddianamede, şüpheli Ayaz'ın burada müşteki A.A'nın üzerine yürüyerek yumruk attığı, müştekinin de kendini savunarak şüpheliye tekme attığı anlatıldı.

İddianamede, şüpheli Ayaz'ın, müşteki A.A'ya yönelik tekrar yumruk atmasının ardından orada bulunan diğer öğretmenler tarafından uzaklaştırıldığı, kısa bir süre sonra şüpheli Ayaz'ın cebindeki ruhsatsız silahını çıkartarak müştekiye doğru koşmaya başladığı, hedef alarak 5-6 kez ateş açması üzerine A.A'nın sol bacağından yaralandığını kaydedildi.