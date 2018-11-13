Üsküdar'da öğretmenin silahla yaralanmasına tutuklama

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da ortaokulda görev yapan öğretmeni silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 7 Kasım'da, Valide-i Atik Mahallesi'nde, bir ortaokulda Beden Eğitimi öğretmeni olarak görev yapan A.A. aynı okulda eğitim gören bir öğrencinin yakını olan C.A. tarafından tabanca ile vurularak yaralandı.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda C.A. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Anadolu Adliyesi'nde, mahkemece tutuklandı.

