HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Üsküdar’da otomobil hafif ticari araca arkadan çarptı: 3 yaralı

Üsküdar’da otomobil hafif ticari araca arkadan çarptı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2020 01:42 | Son Güncelleme

Üsküdar’da seyir halinde bir otomobil 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde hareket eden hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Üsküdar’da otomobil hafif ticari araca arkadan çarptı: 3 yaralı

Kaza, Üsküdar’da 15 Temmuz Köprüsü istikametinde Ataşehir, Ünalan ayrımı mevkinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsü 15 Temmuz Köprüsü istikametinde Osman Türk’e ait hafif ticari araca hızla çarptı.

SÜRÜCÜ ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç bariyerlere çarparak savruldu. Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içerisinde sıkıştı. Otomobil’de bulunan 2 kişi de yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi.

KAZAYA KARIŞAN ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak trafiğin akışını sağladı. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüleri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak çevrede bulunan hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle kapanan yolda trafik yoğunluğu oluştu. Kazada ölen olmazken 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kazaya karışan hafif ticari araç sahibi Osman Türk’ün arkadaşı İlker Karaçelik, “ Osman ile yaklaşık bir saat önce beraberdik. Kaza yaptıktan sonra bizi aradı. Olay yerini tam tarif edemedi. Osman’ın aracına arkadan çarpmışlar, diğer sürücü hızlıymış. Durumu nasıl bilmiyorum. Allah can sağlığı versin, geçmiş olsun” diye konuştu. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleriİşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleri
Diyarbakır’da bir eve el yapımı patlayıcı atıldıDiyarbakır’da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı
2020 -2021 KYK bursu çıkmayanlar nerelerden burs alabilir? 2020 -2021 KYK bursu çıkmayanlar nerelerden burs alabilir?

En Çok Okunan Haberler

81 ile gönderildi! Bakanlık'tan 'Orman Yangınları' genelgesi

81 ile gönderildi! Bakanlık'tan 'Orman Yangınları' genelgesi

'Basketçi' kargocunun işine son verildi

'Basketçi' kargocunun işine son verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalardaki hareketlilikle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalardaki hareketlilikle ilgili açıklama

Yerli otomobilin markası belli oldu

Yerli otomobilin markası belli oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

AB seyahat listesini güncelledi

AB seyahat listesini güncelledi

İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta dehşet! Oğlu ve gelinini öldürdü

Kahramanmaraş'ta dehşet! Oğlu ve gelinini öldürdü

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramı'nı kimler kutlar, ne yapılır?

Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramı'nı kimler kutlar, ne yapılır?

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

Diğer Haberler
Haliç Köprüsü’ndeki yenileme çalışmasının 2. etabı başladı

Haliç Köprüsü’ndeki yenileme çalışmasının 2. etabı başladı

Diyarbakır’da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı

Diyarbakır’da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı

Dışişleri Bakanlığından Hindistan'da meydana gelen uçak kazası için taziye açıklaması

Dışişleri Bakanlığından Hindistan'a taziye mesajı

Sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan 'halay' çektiler

Sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan 'halay' çektiler

Son dakika! Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem

Bitlis'te korkutan deprem! Soylu'dan açıklama

Bakan Koca'dan 4 ilin valisiyle koronavirüs toplantısı

Bakan Koca'dan 4 ilin valisiyle koronavirüs toplantısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.