İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da otomobil markete girdi.
Alınan bilgiye göre, Ekrem N'nin kullandığı 34 AID 848 plakalı otomobil, Bulgurlu Caddesi ile Söğütlüçayır Caddesi'nin kesiştiği noktadaki markete girdi.
Sürücü kazayı yara almadan atlattı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen polis ekipleri tutanak tuttu, market sahiplerine haber verdi.
Kaza yapan araç çekici yardımıyla çıkarıldı.
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