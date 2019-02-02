HABER

Üsküdar'da otomobil markete girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 06:16 | Son Güncelleme

Üsküdar'da otomobil markete girdi

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da otomobil markete girdi.

Alınan bilgiye göre, Ekrem N'nin kullandığı 34 AID 848 plakalı otomobil, Bulgurlu Caddesi ile Söğütlüçayır Caddesi'nin kesiştiği noktadaki markete girdi.

Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen polis ekipleri tutanak tuttu, market sahiplerine haber verdi.

Kaza yapan araç çekici yardımıyla çıkarıldı.

PARTNERPandalara yeni yıl sürpriziPandalara yeni yıl sürprizi
Yüksekova’da kar kalınlığı 5 metreyi geçtiYüksekova’da kar kalınlığı 5 metreyi geçti
Bursa trafiğine maç düzenlemesiBursa trafiğine maç düzenlemesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza market polis Vitrin

En Çok Okunan Haberler

ABD'den kritik Venezuela açıklaması!

ABD'den kritik Venezuela açıklaması!

Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'e hapis cezası!

Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'e hapis cezası!

Haluk Levent'e Kolombiya Devlet Başkanı'ndan teşekkür telefonu: 'Dünya AHBAP Oluyor'

Haluk Levent'e Kolombiya Devlet Başkanı'ndan teşekkür telefonu: 'Dünya AHBAP Oluyor'

O ilimize büyük müjde! Su ararken petrol buldular

O ilimize büyük müjde! Su ararken petrol buldular

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk talimat verdi, kontenjan artırıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk talimat verdi, kontenjan artırıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman’da 3.1 büyüklüğünde deprem

Adıyaman’da 3.1 büyüklüğünde deprem

Düzce'de asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Kahreden haber! Feci ölüm

Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'e hapis cezası!

Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'e hapis cezası!

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

Okul bahçesinde pompalı dehşeti! Kendisini taciz eden eniştesini...

Okul bahçesinde pompalı dehşeti! Kendisini taciz eden eniştesini...

Çorum'da askeri araç devrildi: Yaralılar var

Askeri araç devrildi: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.