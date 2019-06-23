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Üsküdar'da otomobilin motosikletlilere çarptığı kaza kamerada: 1 ölü 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 12:55 | Son Güncelleme

  D-100 Karayolu'nda otomobilin motosikletlilere çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı kazanın kamera kayıtları ortaya çıktı.

Üsküdar'da otomobilin motosikletlilere çarptığı kaza kamerada: 1 ölü 2 yaralı

Alper KORKMAZ- Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA) D-100 Karayolu'nda otomobilin motosikletlilere çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı kazanın kamera kayıtları ortaya çıktı.
Kaza, D-100 Karayolu Acıbadem mevkiinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Yaklaşık 10 motosikletin bulunduğu grup konvoy halinde ilerliyordu. Kadıköy istikametine ilerleyen gruptaki Berkcan Karabulut'un kullandığı 34 FV 2892 plakalı motosiklete 34 RB 590 plakalı otomobil çarptı. Motosiklet konvoyundakilerin kask kamerasına yansıyan feci kazada, otomobil, aynı gruptan 34 KK 833 plakalı motosiklete çarptıktan sonra bariyere vurarak durabildi. Çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri motosiklet sürücü Berkcan Karabulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer motosikletteki İlkan Barışkan ve Furkan Ayaz kazada ağır yaralandı. Yaralılar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet grubundaki bazı sürücüler kazanın ardından sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde bir süre trafik oluşurken otomobil ve motosikletler çekici yardımıyla kaldırıldı. Olay yeri inceleme ve trafik ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışmasından ardından Berkcan Karabulut'un cansız bedeni cenaze aracına konularak Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. İsmi henüz öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü ise Doğancılar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAZA KASK KAMERASINDA
Kask kamerasına yansıyan kazada konvoy halinde ilerleyen gruptaki Berkcan Karabulut'un motosikletine sol şeritten yan şeride geçen otomobilin çarptığı görülüyor. Kazaya bir motosiklet daha karışırken bir anda yardım feryatlarının yükseldiği duyuluyor.

(FOTOĞRAF)

Üsküdar'da otomobilin motosikletlilere çarptığı kaza kamerada: 1 ölü 2 yaralıÜsküdar'da otomobilin motosikletlilere çarptığı kaza kamerada: 1 ölü 2 yaralıÜsküdar'da otomobilin motosikletlilere çarptığı kaza kamerada: 1 ölü 2 yaralıÜsküdar'da otomobilin motosikletlilere çarptığı kaza kamerada: 1 ölü 2 yaralı

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