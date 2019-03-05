HABER

Üsküdar’da Özbek şahıs denize atlayarak intihar girişiminde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 17:47 | Son Güncelleme

Üsküdar’da Özbek asıllı bir şahıs Kız Kulesi açıklarında denize atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Üsküdar’da Özbek asıllı bir şahıs Kız Kulesi açıklarında denize atlayarak intihar girişiminde bulundu. Eşiyle sorunları olduğu iddiasıyla intihara kalkışan şahıs, bir vatandaş ve kıyı emniyet ekiplerince kurtarıldı. 45 yaşlarındaki şahıs hastaneye kaldırıldı.
Üsküdar’da Kız Kulesi açıklarında bir şahıs denize atlayarak intihar girişiminde bulundu. İddialara göre şahıs eşiyle problemler yaşadığı gerekçesiyle intihara kalkıştı. Özbek asıllı olduğu öğrenilen 45 yaşlarındaki şahsın denize atladığını gören vatandaşlar duruma müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine kıyı emniyeti ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Adının Volkan Eren olduğu öğrenilen bir vatandaşın denize girip yardım etmeye çalışmasının ardından kıyı emniyet ekipleri de olaya müdahale etti. Özbek şahıs denizden çıkmak istemeyerek, kendisini kurtarmaya çalışan kişilere uzun süre direndi. Uzun uğraşlar sonucu denizden çıkarılan şahıs bota bindirilerek kıyı emniyet müdürlüğüne götürüldü. Daha sonra şahıs ambulansa bindirilerek hastaneye sevk edildi.
Olaya tanıklık eden bir belediye çalışanı; “Biz yolda geliyorduk kalabalığı gördük. Bizim ekipten arkadaş can simidini aldı, can simidiyle beraber atladı. Can simidini geçirdi, sonra tekne ile getirdiler” dedi.

Her yıl bunu yapıyorlar! Kış ayı biter bitmez dışarı çıkıp... Her yıl bunu yapıyorlar! Kış ayı biter bitmez dışarı çıkıp...
Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıKamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Mersin’de Roma dönemine ait 115 tarihi sikke ile 2 bıçak ele geçirildiMersin’de Roma dönemine ait 115 tarihi sikke ile 2 bıçak ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar! Her satırı kan dondurdu

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar!

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu, köpeği başından vurdu

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu başından vurdu

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Bursa'da genç kadın kendisini 4. kattan aşağı attı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İstanbul'da kan donduran cinayet

İstanbul'da kan donduran olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.