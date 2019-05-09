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ÜSKÜDAR'DA SAHİLDE KAYALARIN ARASINA SIKIŞMIŞ BİR ERKEK CESEDİ BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 19:23 | Son Güncelleme

Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHA Üsküdar'daki Salacak sahilinde kayaların arasına sıkışmış kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.  Üsküdar'daki Salacak sahili Harem Sahil Yolu Caddesi kenarında bulunan kayalıklar arasında saat 16.40 sıralarında vatandaşlar tarafından ceset görüldü.

Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHA
Üsküdar'daki Salacak sahilinde kayaların arasına sıkışmış kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.
Üsküdar'daki Salacak sahili Harem Sahil Yolu Caddesi kenarında bulunan kayalıklar arasında saat 16.40 sıralarında vatandaşlar tarafından ceset görüldü. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri gelene kadar çok sayıda kişi kayalıkların üzerine çıkarak cesedi izledi. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin sıkıştığı kayalıkların çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
İlk incelemenin ardından polis ekipleri, deniz polisini çağırdı. Deniz polisi botuyla kayalıkların yanındaki iskeleye çıkan ekipler, cesedi sıkıştığı yerden çıkararak ceset torbasına koydu. Kayalıklardan yukarıya çıkarılan cesedin ilk belirlemelere göre 30'lu yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edilirken üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ceset üzerindeki incelemeleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Kayalıklar üzerine çıkarak cesedin olduğu yeri izleyenler
-Polis ekiplerini çalışmaları
Detaylar

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