HABER

Üsküdar'da sahilde kayaların arasına sıkışmış bir erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 19:37 | Son Güncelleme

ÜSKÜDAR'daki Salacak sahilinde kayaların arasına sıkışmış kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.  Üsküdar'daki Salacak sahili Harem Sahil Yolu Caddesi kenarında bulunan kayalıklar arasında saat 16.40 sıralarında vatandaşlar tarafından ceset görüldü.

Üsküdar'da sahilde kayaların arasına sıkışmış bir erkek cesedi bulundu

Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-ÜSKÜDAR'daki Salacak sahilinde kayaların arasına sıkışmış kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.
Üsküdar'daki Salacak sahili Harem Sahil Yolu Caddesi kenarında bulunan kayalıklar arasında saat 16.40 sıralarında vatandaşlar tarafından ceset görüldü. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri gelene kadar çok sayıda kişi kayalıkların üzerine çıkarak cesedi izledi. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin sıkıştığı kayalıkların çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
İlk incelemenin ardından polis ekipleri, deniz polisini çağırdı. Deniz polisi botuyla kayalıkların yanındaki iskeleye çıkan ekipler, cesedi sıkıştığı yerden çıkararak ceset torbasına koydu. Kayalıklardan yukarıya çıkarılan cesedin ilk belirlemelere göre 30'lu yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edilirken üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ceset üzerindeki incelemeleri sürüyor.

(FOTOĞRAF)

Üsküdar'da sahilde kayaların arasına sıkışmış bir erkek cesedi bulunduÜsküdar'da sahilde kayaların arasına sıkışmış bir erkek cesedi bulunduÜsküdar'da sahilde kayaların arasına sıkışmış bir erkek cesedi bulunduÜsküdar'da sahilde kayaların arasına sıkışmış bir erkek cesedi bulundu

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Sunucu Sivar ve eşinin köpeklerini zehirlemekle suçlanan sanığa hapis cezasıSunucu Sivar ve eşinin köpeklerini zehirlemekle suçlanan sanığa hapis cezası
Fatih'te bir polis aracı ile tramvay çarpıştıFatih'te bir polis aracı ile tramvay çarpıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan son dakika kararı!

Merkez Bankası'ndan son dakika kararı!

AK Partili Özel açıkladı! 23 Haziran'da oy kullanamayacaklar

AK Partili Özel açıkladı! 23 Haziran'da oy kullanamayacaklar

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Polislere İstanbul'da oy kullandırılacağı iddiası!

Polislere İstanbul'da oy kullandırılacağı iddiası!

CHP ve İYİ Parti itiraz etmişti! Flaş gelişme

CHP ve İYİ Parti itiraz etmişti! Flaş gelişme

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde 9 dakika arayla 2 deprem

Marmara'da 9 dakika arayla 2 deprem!

Tunceli-Merkez kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli-Merkez kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan tutuklandı

Kız kardeşi başından vurulmuştu! Belediye Başkanı tutuklandı

Son dakika: TEM'de tır devrildi! Trafik kilit

TEM'de TIR devrildi! Trafik kilit

Suruç’ta 33 kişinin öldüğü DEAŞ saldırısının görüntüleri incelenecek

Suruç’ta 33 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri incelenecek

Kapadokya'daki yetki karmaşası son bulacak

Kapadokya'daki yetki karmaşası son bulacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.