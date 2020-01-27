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Üsküdar'da silahlı kavga: 1 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 02:02 | Son Güncelleme

ÜSKÜDAR'da akşam saatlerinde başlayan tartışma saat 00:00 sıralarında silahlı kavgaya dönüştü.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul,(DHA) ÜSKÜDAR'da akşam saatlerinde başlayan tartışma saat 00:00 sıralarında silahlı kavgaya dönüştü. İnşaat bekçisi Kadir G., kavga ettiği Murat Ş.'yi silahla vurarak yaraladı. Kadir G. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken Murat Ş.'nin hastanede tedavisi devam ediyor.

Olay saat 00:00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Mızrak Sokak'ta bulunan inşaatta meydana geldi. İddiaya göre inşaatta bekçi olarak çalışan Kadir G. İle ile Murat Ş. Arasında akşam saatlerinde kavga etti. Sokak sakinlerinin araya girmesi ile kavga ayrıldı. Saat 00:00 sıralarında ise Murat Ş. Ve arkadaşları tekrar inşaat alanına geldi.

BİR EL HAVAYA ATEŞ ETTİ, SONRA KAFASINA SIKTI
İkili arasında tekrar başlayan kavgada bu sefer silah konuştu. Kadir G. Silahına sarılarak önce havaya ateş etti. Ardından da Murat Ş.'nin kafasına ateş etti. Ağır yaralanan Murat Ş. Arkadaşlarının yardımıyla sokakta bulunan bir otomobille Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KADİR G. GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta, polis ekipleri tarafından Kadir G. Gözaltına alındı.

POLİS İNŞAAT ÇEVRESİNDE BOŞ KOVAN ARADI
Saldırının ardından olayda kullanılan silahı arayan polis ekipleri, inşaat çevresinde delil ve boş kovan aradı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken Murat Ş.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

(FOTOĞRAFLI)

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