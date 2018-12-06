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Üsküdar'da silahlı saldırı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 16:25 | Son Güncelleme

ÜSKÜDAR'da motosiklet üzerindeki silahlı iki kişi cadde üzerinde bir işyeri çalışanına silahla ateş etti.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) ÜSKÜDAR'da motosiklet üzerindeki silahlı iki kişi cadde üzerinde bir işyeri çalışanına silahla ateş etti. Hakan Ulaş aldığı iki kurşunla ağır bir şekilde yaralanırken, motosikletli saldırganlar kaçtı.

Olay Selman-ı Pak Caddesi 20 numarada meydana geldi. İddialara göre kasklı iki saldırgan motosikletle geldikleri Hakan Ulaş'ın işyerinin önünde ateş etmeye başladı. Ulaş kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Saldırganların açtığı ateş sırasında kurşunlardan biri park halindeki aracın camına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı.

Kasığından iki kurşunla yaralanan Ulaş'ın hastaneden tedavisi sürerken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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