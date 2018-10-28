HABER

Üsküdar'da silahlı yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 03:42 | Son Güncelleme

İstanbul Üsküdar'da pompalı tüfekle bir kişiyi yaralayarak kaçan şahıs bir kebapçı dükkanına sığınırken, vurulan kişinin yakınları kebapçı dükkanı önünde toplandı - Silahlı şahıs kalabalığa da ateş ederken polis, saldırganı gözaltına aldı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da pompalı tüfekle bir kişiyi vurarak yaralayan şahıs gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre saat 00.30 sularında Güzeltepe Mahallesi Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi'nde pompalı tüfekle bir kişiyi yaralayan şahıs olay yerinden kaçarak aynı caddedeki Taha Ün'e ait Adana Merkez isimli kebapçı dükkanına girdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından, yaralı şahsın yakınları kebapçı dükkanının önünde toplandı. Bu sırada kebapçı dükkanındaki silahlı şahıs dışarıdaki kalabalığın üzerine ateş açtı.

Polisin müdahalesiyle silahlı şahıs gözaltına alındı.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERSaat 22.20'de mutlaka seks yapın işte inanılmaz nedeni!Saat 22.20'de mutlaka seks yapın işte inanılmaz nedeni!
Çengelköy'de silahlı kavga: 1 yaralıÇengelköy'de silahlı kavga: 1 yaralı
Beyaz TV muhabirine sokak ortasında tekme tokat dayak!Beyaz TV muhabirine sokak ortasında tekme tokat dayak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
silahlı yaralama

En Çok Okunan Haberler

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Rol gereği arkadaşının kızıyla sevişen İlhan Şeşen'den çok konuşulacak sözler

Rol gereği arkadaşının kızıyla sevişen İlhan Şeşen'den çok konuşulacak sözler

Rusya'dan dünyayı sarsan sözler: ABD savaşa hazırlanıyor

Rusya'dan dünyayı sarsan sözler: ABD savaşa hazırlanıyor

Kına gecesinde havaya ateş açan uzman çavuş, arkadaşını öldürdü

Kına gecesinde havaya ateş açan uzman çavuş, arkadaşını öldürdü

Gümüşhane'deki Limni Gölü’nde kış güzelliği

Gümüşhane'deki Limni Gölü’nde kış güzelliği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbullular dikkat! Taksim Meydanı’nda bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Taksim Meydanı’nda bazı yollar trafiğe kapatılacak

Beyaz TV muhabirine sokak ortasında tekme tokat dayak!

Beyaz TV muhabirine sokak ortasında tekme tokat dayak!

İstanbul Arnavutköy'de büyük yangın! Fabrika alevlere teslim oldu

İstanbul Arnavutköy'de büyük yangın! Fabrika alevlere teslim oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den başbaşa görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den başbaşa görüşme

Kına gecesinde havaya ateş açan uzman çavuş, arkadaşını öldürdü

Kına gecesinde havaya ateş açan uzman çavuş, arkadaşını öldürdü

İzmit-Kandıra yolunda facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İzmit-Kandıra yolunda facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.