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Üsküdar’da sokak ortasında erkek cesedi bulundu

01.01.2021 08:56 | Son Güncelleme:
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Üsküdar’da gece kartalları olarak adlandırılan mahalle bekçileri, sokak ortasında 24 yaşında bir erkek cesedi buldu.Olay saat 04.30 sıralarında Eski Toptaşı Caddesi’nde meydana geldi.

Üsküdar’da gece kartalları olarak adlandırılan mahalle bekçileri, sokak ortasında 24 yaşında bir erkek cesedi buldu.
Olay saat 04.30 sıralarında Eski Toptaşı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece kartalları olarak adlandırılan mahalle bekçileri cadde üzerinde yerde hareketsiz yatan bir kişiye rastladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan Ali D.T.’nin (24) hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri gelerek ceset üstünde incelemelerde bulundu.
Olayda intihar şüphesi üzerinde durulurken, ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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