HABER

Üsküdar’da Soner Arıca rüzgarı esti

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.01.2019 02:08 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Soner Arıca, Üsküdar’da sevenlerine muhteşem bir konser verdi.

Ünlü sanatçı Soner Arıca, Üsküdar’da sevenlerine muhteşem bir konser verdi. Konser sonunda hayranları sanatçıya sevgi gösterisinde bulundu.
Sanatçı Soner Arıca Üsküdar’da unutulmaz konser verdi. Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi’de gerçekleşen konsere yüzlerce Üsküdarlı akın etti. Yaklaşık 2 saat süren konserde Üsküdarlılar unutulmaz bir gece yaşadı. Konsere Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in yanı sıra çok sayıda Üsküdarlı katıldı.
Soner Arıca’ya teşekkür eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen "Bu güzel Üsküdar akşamında çok özel bir konuğumuzu, çok güzel bir sanatçımızı sizler ile buluşturmak istedik. 90’lı yılların başında başladı. Daha sonra özel televizyonlarla, kliplerle yeni şarkılar ile yeni besteler ile bizim milletimiz tanıştı. O kuşağın önemli isimlerinden Türkiye’ye yayılmış bu güzel isimlerden bir tanesi de sevgili Soner Arıca. Kendisi Karadenizli bir sanatçı ama bütün Türkiye’ye bütün Anadolu’ya hatta yurt dışına sınırlar ötesine yayılmış namı ile sesi ile yakışıklıyla bu güzel sanatçımız bugün Üsküdar’da" dedi.
Sanatçı Soner Arıca kendisine gösterilen sevgiden bahsederek Üsküdarlılara teşekkür etti. Konser öncesi Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Soner Arıca’ya çiçek verdi.

PARTNER112 bin TL ödeyecek112 bin TL ödeyecek
Özlem Yıldız gözaltına alınan eski kocasını adliyede yalnız bırakmadıÖzlem Yıldız gözaltına alınan eski kocasını adliyede yalnız bırakmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

'Annem öldü pavyona mı gittim?'

'Annem öldü pavyona mı gittim?'

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Öne çıkan magazin haberleri

Öne çıkan magazin haberleri

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Oyuncular bile dalga geçti!

Oyuncular bile dalga geçti!

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Özlem Yıldız gözaltına alınan eski kocasını adliyede yalnız bırakmadı

Özlem Yıldız gözaltına alınan eski kocasını adliyede yalnız bırakmadı

Hadise’yi yıkan haber

Hadise’yi yıkan haber

Mithat Körler ile 70’ler esintisi

Mithat Körler ile 70’ler esintisi

Muazzez Abacı’dan anlamlı ziyaret

Muazzez Abacı’dan anlamlı ziyaret

Yattara’yı zorla denizde soktular

Yattara’yı zorla denizde soktular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.