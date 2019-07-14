HABER

ÜSKÜDAR'DA SU TANKERİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 00:47 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem Bengi / İstanbul DHA Üsküdar'da freni boşalan belediyeye ait su tankeri park halindeki bir otomobile çarpıp diğerinin üstüne devrildi.

Haber-Kamera: Ali Kerem Bengi / İstanbul DHA
Üsküdar'da freni boşalan belediyeye ait su tankeri park halindeki bir otomobile çarpıp diğerinin üstüne devrildi. Su tankeri şoförü son anda araçtan kendini atarak yara almadan kurtuldu.

Kaza, Küçük Çamlıca Mahallesi Başak Çıkmazında Saat 22:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Şeker Maslak Parkı'nda bahçe sulaması yapan Üsküdar Belediyesine ait su tankeri yokuş yukarı çıktığı sırada aracı arızalandı. Aracın arızalanması fark eden sürücüsü Sinan Yücal geri geri gitmeye başladığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bir otomobile çarpıp diğerinin üstüne devrildi. Su tankeri sürücüsü Sinan Yücal kaza sırasından kendini son anda dışarıya atarak kurtuldu. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri kaza yerine gelerek incelemelerde bulunduğu sırada trafik ekipleri sokakta herhangi gibi bir olumsuzluğa karşı güvenlik önlemi aldı. Otomobil sahibi kadın yaşanan kaza nedeniyle gözyaşlarına boğulurken bir yandan durumla ilgili yakınlarına bilgi verdi. Su Tanker devrildiği yerden İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait iki vinçle yaklaşık 2 saatlik çalışmaların ardından kaldırarak çekici yardımıyla araçlar kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü
----------
-Kaza yeri
-İtfaiye ekiplerin çalışması
-Polis ekiplerin sokakta önlem alması
-Araçlardan detaylar
-Su tankerin sürücüsü ifadesi alınması(00.53 siyah tişörtlü)
-Beyaz aracın sahibi kadın göz yaşları (01.47)
-İstanbul Belediyesine ait vinçlerden detay
-Araçların kaldırılması
-Genel detaylar

Bu sütunlar asırlardır dönüyor!Bu sütunlar asırlardır dönüyor!
Fatih'te bir dairede elleri ayakları bağlı erkek cesedi bulunduFatih'te bir dairede elleri ayakları bağlı erkek cesedi bulundu
Dünyanın en zengin insanı Datça’yı sevdiDünyanın en zengin insanı Datça’yı sevdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Konya'da dehşete düşüren görüntü!

Konya'da dehşete düşüren görüntü!

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

Bakan açıkladı: Bu gece trafiğe açılıyor!

Bakan açıkladı: Bu gece trafiğe açılıyor!

Survivor'ın güzel ismi Beşiktaş'ın yeni yengesi oldu!

Survivor'ın güzel ismi Beşiktaş'ın yeni yengesi oldu!

Çocukların kavgasına büyükler de katıldı: Ölü ve yaralılar var

Çocukların kavgasına büyükler de katıldı: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Olayı duyan oraya akın etti! Hakkari'de 3 çocuk kayboldu!

Olayı duyan oraya akın etti! Her yerde aranıyorlar!

Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Yamaç paraşütü faciası! Pilot hayatını kaybetti

Yamaç paraşütü faciası! Pilot hayatını kaybetti

Kafası otomobilin altında kaldı, kaskı sayesinde kurtuldu

Mucize kurtuluş! Kafasının üzerinden geçti ama...

Oto galerici tartıştığı kişi tarafından vurularak öldürüldü

Oto galeride çıkan tartışma kanlı bitti!

Askeri aracın da karıştığı zincirleme kazada 3'ü asker 8 kişi yaralandı

Zincirleme kaza: 3'ü asker 8 yaralı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.