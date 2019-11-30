HABER

Üsküdar’da süper hızlı drone’ların yarışı nefes kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 14:43 | Son Güncelleme

Üsküdar’da düzenlenen drone ve robotik festivali nefes kesen anlara sahne oldu.

Üsküdar’da düzenlenen drone ve robotik festivali nefes kesen anlara sahne oldu. Süper hızlı drone’lar ile güvenli pistte yarış yapan lisanslı pilotlar, katılımcılara heyecan dolu anlar yaşattı. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde birbirinden farklı robotik ürünler ve ekipmanlar da görücüye çıktı.
Üsküdar Belediyesi, düzenlediği drone ve robotik festivali ile gençleri teknolojiyle buluşturarak bambaşka bir deneyim yaşattı. Çavuşdere Kapalı Spor Salonunda düzenlenen festivale katılım oldukça yoğundu. Festivalde yerli ve yabancı birçok lisanslı drone yarış pilotu adeta nefesleri kesti. 1.5 saniyede 0’dan 200 km hıza ulaşan süper jet drone’ların yarışı özel güvenlik önlemi alınan pistte gerçekleşti. Dev ekranlardan canlı yayınların yapıldığı festivalde, katılımcılara teknik eğitimler verilerek, drone simülatörü, 3D maker, segway deneyim parkuru oluşturuldu. Ulusal ve uluslararası 50 pilot ve 25 eğitmenden oluşan ekip hünerlerini gençlere gösterdiler. Festivale katılan gençler, robotik kullanma ve yarışları ile teknolojinin ulaştığı son noktada deneyim elde ettiler. Katılımcılar drone yarışlarına, co-pilot olarak katılma şansı da yakaladılar.
Festivalde nefes kesen drone yarışının yanı sıra birbirinden farklı robotlar ve ürünleri, ve ekipmanlar da görücüye çıktı.
İlk defa drone uçurma deneyimi sağlayan Merve Arslan, “İleride drone yapma hayalim vardı bugün burada hayalimi süsleyen drone’ları uçurma şansı yakaladım. Benim için inanılmaz bir tecrübe oldu bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ederim ” diye konuştu.
30 Kasım Cumartesi günü başlayan festival bir sonraki gün de devam edecek. Festival tüm hafta sonu boyunca saat 10.30 ile 19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Hırsızlar, kürekle kameranın yönünü değiştirdiHırsızlar, kürekle kameranın yönünü değiştirdi
Küçük mucitler hayallerindeki robotları üretmeye başladıKüçük mucitler hayallerindeki robotları üretmeye başladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli sağanak, kar ve rüzgar...

Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli sağanak, kar ve rüzgar...

25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi

25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi

Sabiha Gökçen Havalimanında hareketli anlar!

Sabiha Gökçen Havalimanında hareketli anlar!

Bakan Soylu 'bitecek' demişti! Bir operasyon daha yapıldı

Bakan Soylu 'bitecek' demişti! Bir operasyon daha yapıldı

Gelin adayı Hanife yine kriz çıkardı!

Gelin adayı Hanife yine kriz çıkardı!

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bitlis’te askeri araçla kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 asker yaralı

Askeri araçla kamyon çarpıştı!

Ordu'daki seri katil dehşetinde flaş gelişme! Kurbanların fotoğrafları telefonundan çıktı

Kan donduran olay! Fotoğraflar telefonundan çıktı

Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın bankta sızıp kaldı

Kadını bu halde gören telefona sarıldı gerçek sonra ortaya çıktı

70 milyon liralık büyük ikramiyede son bir ay! Hala sahibi çıkmadı

70 milyon liralık büyük ikramiyede son bir ay!

Rus keşif gemisi 'Ivan Khurs' Akdeniz'e iniyor

Rus keşif gemisi Akdeniz'e iniyor

İranlı eski istihbarat ajanının katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Adliyeye böyle götürüldüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.