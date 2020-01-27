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Üsküdar'da tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 02:47 | Son Güncelleme

Üsküdar'da tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

Üsküdar'da tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da inşaat bekçisi tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Sultan Murat Caddesi Mızrak Sokak'taki inşaatta bekçi olarak çalışan Kadir G, husumetli olduğu Murat Ş. ile iş yerinin önünde tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir G, tabancayla Murat Ş'nin başına ateş etti.

Çevredekiler tarafından hastaneye götürülen Murat Ş'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İnşaattaki bekçi Kadir G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Üsküdar'da tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

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silahlı yaralama Üsküdar

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