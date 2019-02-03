ÜSKÜDAR'DA TADİLAT SIRASINDA ÇATIDA YANGIN ÇIKTI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA
Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 16.30'da İcadiye Mahallesi Ayarcıbaşı Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. Binadan dumanlar yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangın diğer evlere sirayet etmemesi için yoğun çaba harcardı. Kısa sürede yangını söndüren itfaiyeciler soğutma çalışması yaptı. Yangının çatıda tadilat yapıldığı sırada çıktığı öğrenilirken itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-İtfaiye araçlarının görüntüsü
-Havadan çatıda çalışan itfaiyecilerin görüntüsü
-Binanın görüntüsü
-Bina girişinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler
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