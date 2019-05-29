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Üsküdar’da tarihi kalıntıların bulunduğu inşaat alanı havadan görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 13:59 | Son Güncelleme

Üsküdar’da bir inşaatta temel atma kazısı sırasında tarihi kalıntılar ortaya çıktı.

Üsküdar’da tarihi kalıntıların bulunduğu inşaat alanı havadan görüntülendi

Üsküdar’da bir inşaatta temel atma kazısı sırasında tarihi kalıntılar ortaya çıktı. Tarihi kalıntılar nedeniyle inşaattaki çalışmalar durduruldu. Tarihi kalıntıların bulunduğu inşaat havadan da görüntülendi.
Üsküdar Muratreis Mahallesi Tıknefes Sokak’ta bulunan bir inşaatta temel kazısı yapıldığı sırada tarihi kalıntılar bulundu. Tarihi kalıntıların ortaya çıkması sebebiyle iş makineleri bölgeden çekilerek inşaatta çalışmalar durduruldu. Ortaya çıkan kalıntıların tarihi bir hamama ait olduğu belirtildi. Tarihi kalıntıların ortaya çıktığı inşaat alanı havadan drone ile görüntülendi.

Üsküdar’da tarihi kalıntıların bulunduğu inşaat alanı havadan görüntülendi

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