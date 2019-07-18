HABER

Üsküdar’da taş yüklü hafriyat kamyonu yola devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 17:19 | Son Güncelleme

Üsküdar’da bir hafriyat kamyonunun kasasına taş yüklenirken kamyon bir anda yola devrildi.

Üsküdar’da bir hafriyat kamyonunun kasasına taş yüklenirken kamyon bir anda yola devrildi. Yoldaki yayalar taşların altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kamyon sürücüsü yaralanırken, taşlarla kaplanan yol trafiğe kapandı. Yaralı sürücünün itfaiye ekiplerince kamyondan çıkarılarak ambulansa konduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Üsküdar Tunusbağı Caddesi üzerinde, kasasında taş yüklü hafriyat kamyonu bir anda yola devrildi. Kamyonun devrilmesiyle kasadaki taşlar yola saçıldı. O esnada yolda bulunan vatandaşlar taşların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Devrilen kamyonun sürücüsü İbrahim Uzun kaza sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis, trafiğe kapanan yolda şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı.
Taşların altında kalmaktan son anda kurtulan vatandaş, “Damper tam benim geçiş yoluma düştü. Önce damper düştü. Düştüğünü görünce ben durdum, ondan sonra kamyon devrildi. Saniye olarak kurtardım, başka bir şey yok” dedi.
Olaya tanık olan başka bir vatandaş ise, “Arabanın bir tekeri aşağıda bir tekeri yukarıda. Kepçe de taşları bırakınca bir anda yan yatıyor, devriliyor. Bir abla vardı burada, o zaten şoka girdi. Kıl payı kurtuldu yani. Allah’tan, çok şükür bu şekilde atlattık” dedi.
Öte yandan yaralanan kamyon sürücüsünün devrilen kamyondan çıkarılarak ambulansa konduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü araç içerisinden çıkarıyor. Ardından yaralı sürücü ambulansa kaldırılıyor.

Gören şoke oluyor! Bembeyaz kesildiGören şoke oluyor! Bembeyaz kesildi
Tarsus'ta kumar baskını; 109 kişiye 34 bin lira cezaTarsus'ta kumar baskını; 109 kişiye 34 bin lira ceza
Adalet Bakanı Yardımcılığına tayin edilen Kuş adliye personeli ile vedalaştıAdalet Bakanı Yardımcılığına tayin edilen Kuş adliye personeli ile vedalaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'de

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'de

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon'da Kuzey Iraklı turistin elindeki bayrağı görünce tepki gösterip saldırdılar

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Minareden düşen imam ağır yaralandı

Minareden düşen imam ağır yaralandı

Osmaniye ve Adana'da metil alkolden iki ölüm haberi daha geldi

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

Pencereden sarkan çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı, annenin sözleri 'pes' dedirtti

Skandal olay! Annenin sözleri 'pes' dedirtti

Düzce'de alarma geçildi! İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Düzce'de alarma geçildi! İçişleri'nden açıklama

Ortalık savaş alanına döndü! Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.