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ÜSKÜDAR'DA TAŞ YÜKLÜ KAMYONUN DEVRİLME ANI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 18:17 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Üsküdar'da Paşakapısı Cezaevi önünde çevre düzenlemesi yapılan alana duvar taşı döken hafriyat kamyonu devrildi.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
Üsküdar'da Paşakapısı Cezaevi önünde çevre düzenlemesi yapılan alana duvar taşı döken hafriyat kamyonu devrildi. Kazada kamyonda sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, kaza sırada olay yerinden geçen bir otomobil, devrilen kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, taşları dökmek için yavaş yavaş havaya kaldırılan damperin önce yan yattığı, ardından damperle birlikte kamyonun devrildiği görülüyor. Kamyon devrilirken yolda ilerleyen otomobilin son anda altında kalmaktan kurtulduğu kameraya yansıyor.

Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamera görüntüleri
-Taşları boşaltmak için damperin havaya kaldırılması
-Damperin yan yatması
-Damperle birlikte kamyonun devrilmesi
-Devrilirken yoldan otomobil geçmesi
Detaylar

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