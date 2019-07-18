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Üsküdar'da taş yüklü kamyonun devrilme anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 18:24 | Son Güncelleme

ÜSKÜDAR'da Paşakapısı Cezaevi önünde çevre düzenlemesi yapılan alana duvar taşı döken hafriyat kamyonu devrildi.

Üsküdar'da taş yüklü kamyonun devrilme anı kamerada

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-ÜSKÜDAR'da Paşakapısı Cezaevi önünde çevre düzenlemesi yapılan alana duvar taşı döken hafriyat kamyonu devrildi. Kazada kamyonda sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, kaza sırada olay yerinden geçen bir otomobil, devrilen kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, taşları dökmek için yavaş yavaş havaya kaldırılan damperin önce yan yattığı, ardından damperle birlikte kamyonun devrildiği görülüyor. Kamyon devrilirken yolda ilerleyen otomobilin son anda altında kalmaktan kurtulduğu kameraya yansıyor.

(FOTOĞRAF)

Üsküdar'da taş yüklü kamyonun devrilme anı kameradaÜsküdar'da taş yüklü kamyonun devrilme anı kamerada

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