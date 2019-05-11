Üsküdar'da teknenin motor kısmında yangın

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da bir yolcu teknesinin motor kısımında çıkan yangın hasara neden oldu.

Beşiktaş-Üsküdar seferini yapan bir teknenin motor kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İskeleye yanaşma sırasında çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İskeleye yanaştırılan teknedeki yolcular tahliye edilirken, itfaiye ekipleri de yangına müdahalede bulundu.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara neden oldu.

