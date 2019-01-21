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Üsküdar'da trafik kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 02:14 | Son Güncelleme

Üsküdar'da kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan aracın sürücüsü yaralandı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şile Otoyolu Üsküdar istikametine seyreden Esra S. idaresindeki 34 BGL 508 plakalı araç, Vecdi Diker Tüneli'ne gelmeden kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yan dönen otomobilin sürücüsü yaralanırken, durumun bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Araçtan çıkarılan yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım, kaza yapan aracın bölgeden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Üsküdar'da trafik kazası

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