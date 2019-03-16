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Üsküdar’da trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 04:52 | Son Güncelleme

Üsküdar’da trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) – Üsküdar’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Üsküdar Sahil Paşalimanı Caddesi üzerinde Beylerbeyi yönünde seyreden 22 LB 317 plakalı motosiklet ile Harem yönünde seyreden 34 BJB 537 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan Nizami Kaya ile Yasin Candoğan ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların durumlarının ciddi olduğu bildirildi.

Kazayı yara almadan atlatan otomobilin sürücüsü L.Ç. gözaltına alınarak Üsküdar polis merkezine götürüldü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, motosikletin şerit ihlali yaptığını, otomobilin motosiklete çarpmamak için şerit değiştirdiği sırada kendi şeridine dönen motosikletle çarpıştığını öne sürdü.

Polis, kazanın oluş nedenini tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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