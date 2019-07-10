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Üsküdar'da trafik kazası : 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 10:48 | Son Güncelleme

Üsküdar'da trafik kazası : 4 yaralı

İSTANBLU (AA) - Üsküdar’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Küçüksu Mahallesi Rasathane Caddesi'nde, Halil İbrahim Y.’nin kullandığı 34 JD 1753 plakalı halk otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Fevzi G.’nin kullandığı 34 BCM 834 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs sürüklenirken, otobüs 2 binaya çarparak durabildi.

Kazada, araçta sıkışan minibüs sürücüsü ile halk otobüsünde bulunan 2’si kadın 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak ambulansla Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Diğer yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken, kayganlaşan yol için kumlama çalışması yapıldı.

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4 yaralı trafik kazası Üsküdar

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