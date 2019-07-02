Üsküdar'da yangın (1)

Murat KORKMAZ-\u0130STANBUL,(DHA)-\u00dcSK\u00dcDAR'da bir binada yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Alevler binan\u0131n \u00e7at\u0131s\u0131n\u0131 sararken \u00e7evrede korku dolu anlar ya\u015fand\u0131. Yang\u0131na itfaiyenin m\u00fcdahalesi s\u00fcr\u00fcyor.\n(FOTO\u011eRAF)\nBu bah\u00e7e y\u0131llar \u00f6nce ta\u015f ve dikenlerle kapl\u0131yd\u0131! \u015eimdi g\u00f6ren hayran kal\u0131yorAlevlerin aras\u0131nda kalan kaplumba\u011fay\u0131 itfaiye kurtard\u0131Talha'ya o g\u00f6z ameliyat\u0131 yap\u0131ld\u0131
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