Üsküdar'da yangın

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da, dört katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İcadiye Mahallesi Ayarcıbaşı Sokağı'ndaki bir binadan dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada binada bulunan yaşlı çifti çıkarmak için komşuları yoğun çaba sarf etti.

Güçlükle yürüyen çifti dışarı çıkaran komşuları, onları sakinleştirmeye çalıştı.

İtfaiyenin söndürdüğü yangında çatıda hasar meydana geldi.

