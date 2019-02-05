Üsküdar'da yangın

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da bir apartmanın 2. katındaki dairede çıkan yangında, ''Rom'' isimli köpek itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Salacak Mahallesi Dr. Sıtkı Özferendeci Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 2. katında bulunan kapalı dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürürken, evde bulunan "Rom" isimli köpek yaralı olarak kurtarıldı.

Yaralı köpeğe ilk müdahaleyi, olay yerindeki sağlık ekiplerinin yaptığı öğrenildi.

Köpek daha sonra tedavi edilmek üzere çevredeki bir veterinere götürüldü.

Evde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

