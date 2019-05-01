Üsküdar'da yangın

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da 3 katlı binanın giriş katında çıkan yangında, binanın ikinci katında ikamet eden ve dumandan etkilenen 7 aylık hamile kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre Mimar Sinan Mahallesi Durbalı Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katında elektrik kontağından yangın çıktı. Çıkan yangında binayı yoğun duman kapladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında, binanın ikinci katında ikamet eden ve dumandan etkilenen 7 aylık hamile kadın Şerife Öz'e sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Öz, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

