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Üsküdar'da yangın -2

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 21:30 | Son Güncelleme

Murat KORKMAZ - Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA - ÜSKÜDAR'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.  Üsküdar Barbaros Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında yenileme çalışması sırasında saat 18.15'te yangın çıktı.

Murat KORKMAZ - Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA - ÜSKÜDAR'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Üsküdar Barbaros Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında yenileme çalışması sırasında saat 18.15'te yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yükselen alevler nedeniyle mahalle sakinleri büyük panik yaşandı. Alevler bir çok ilçeden görüldü. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken dumandan etkilenenler ambulansla hastaneye götürüldü.

Alev alev yanan çatı havadan da görüntülendi.

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