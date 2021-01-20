HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Üsküdar’da yaşlı kadının bıçakla rehin alındığı olayın ayrıntıları ortaya çıktı

Üsküdar’da yaşlı kadının bıçakla rehin alındığı olayın ayrıntıları ortaya çıktı

20.01.2021 17:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar’da alkollü şahıs, üvey akrabası olduğu öğrenilen 76 yaşındaki bir kadını evde boğazına bıçak dayayarak rehin aldı.

Üsküdar’da alkollü şahıs, üvey akrabası olduğu öğrenilen 76 yaşındaki bir kadını evde boğazına bıçak dayayarak rehin aldı. Rehin alınan kadın polisin çabaları sonucu kurtarılırken şahıs gözaltına alındı.
Olay Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi, Çankırı sokakta 00.30 sıralarında meydana geldi. C.Ş. (27) isimli şüpheli şahıs, N.T. (76) isimli kadının evine geldi. C.Ş., boğazına bıçak dayadığı N.T.’yi evde rehin aldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadını rehin alan C.Ş. olay yerine annesinin gelmesini talep etti. Şahsın annesinin olay yerine gelmesinin ardından, polisin ikna çabaları sonucunda C.Ş. ikna edilerek yaşlı kadın kurtarıldı. Bıçaklı şahıs da olay yerinde bıçak ile birlikte yakalanarak polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan araştırmada N.T. isimli yaşlı kadının, C.Ş.’nin üvey akrabası olduğu, C.Ş.’nin olay günü alkollü bir şekilde N.T.’nin evine gittiği, ikili arasında yaşanan tartışma sonucunda şahsın kadını rehin aldığı öğrenildi. Gözaltına alınan C.Ş., adli makamlara sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
Ertelenen sınavlara girecek adaylar için kritik tarih açıklandıErtelenen sınavlara girecek adaylar için kritik tarih açıklandı
Öğretim görevlisi nasıl olunur? Üniversitede, meslek yüksek okulunda öğretim görevlisi olma yoluÖğretim görevlisi nasıl olunur? Üniversitede, meslek yüksek okulunda öğretim görevlisi olma yolu

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Tecavüze uğrayan kadının avukatına cinsel saldırı tehdidi

Tecavüze uğrayan kadının avukatına cinsel saldırı tehdidi

Yarışmacıların haftalık ücreti ortaya çıktı! O ünlü meğer...

Yarışmacıların haftalık ücreti ortaya çıktı! O ünlü meğer...

Zaman JLo'ya işlemiyor! Beyaz bikininin arkası olay!

Zaman JLo'ya işlemiyor! Beyaz bikininin arkası olay!

Genç kadın kalbine sıktığı kurşunla intihar etti!

Genç kadın kalbine sıktığı kurşunla intihar etti!

Yoğun bakım doktoru 'Oh be' diyerek paylaştı

Yoğun bakım doktoru 'Oh be' diyerek paylaştı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Diğer Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan su tasarrufu uyarısı

Bakanlık uyardı! Ellerinizi yıkayın ama...

Son dakika! Ertelenen sınavlara girecek adaylar için kritik tarih açıklandı

Ertelenen sınavlara girecek adaylar için kritik tarih açıklandı

Eski eşini vahşice katletmişti! Duruşmada kan donduran sözler

Eski eşini vahşice katletmişti! Duruşmada kan donduran sözler

Konya'da korkunç kaza! İki TIR çarpıştı: 1 ölü

Korkunç kaza! İki TIR çarpıştı: 1 ölü

Avcılar'da HES kodunu eşleştirmeyenler metrobüslere binemedi

HES kodunu eşleştirmeyenler metrobüslere binemedi

Şişli'de hemşirenin rehin alınması olayında yeni gelişme!

Şişli'de hemşirenin rehin alınması olayında yeni gelişme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.