Üsküdar’da yaşlı kadının bıçakla rehin alındığı olayın ayrıntıları ortaya çıktı

Üsküdar’da alkollü şahıs, üvey akrabası olduğu öğrenilen 76 yaşındaki bir kadını evde boğazına bıçak dayayarak rehin aldı. Rehin alınan kadın polisin çabaları sonucu kurtarılırken şahıs gözaltına alındı.

Olay Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi, Çankırı sokakta 00.30 sıralarında meydana geldi. C.Ş. (27) isimli şüpheli şahıs, N.T. (76) isimli kadının evine geldi. C.Ş., boğazına bıçak dayadığı N.T.’yi evde rehin aldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadını rehin alan C.Ş. olay yerine annesinin gelmesini talep etti. Şahsın annesinin olay yerine gelmesinin ardından, polisin ikna çabaları sonucunda C.Ş. ikna edilerek yaşlı kadın kurtarıldı. Bıçaklı şahıs da olay yerinde bıçak ile birlikte yakalanarak polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan araştırmada N.T. isimli yaşlı kadının, C.Ş.’nin üvey akrabası olduğu, C.Ş.’nin olay günü alkollü bir şekilde N.T.’nin evine gittiği, ikili arasında yaşanan tartışma sonucunda şahsın kadını rehin aldığı öğrenildi. Gözaltına alınan C.Ş., adli makamlara sevk edildi.

